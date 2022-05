L'UdA renova la presidència a la xarxa d'universitats de petits països

Actualitzada 04/05/2022 a les 17:07

El rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau, repetirà en la presidència de la xarxa d'universitats de petits països i territoris, segons informa la universitat en nota de premsa. La decisió es va prendre ahir en la quarta reunió anual de rectors de la Network of Universities of Small Countries and Territories (NUSCT) a Nuuk, seu de la Universitat de Groenlàndia, en format híbrid. La presidència es designarà en la propera trobada, que tindrà lloc a Gibraltar el 2023.En la trobada l'entitat ha creat un grup de treball per impulsar un programa formatiu conjunt en format de màster sobre temàtiques relacionades amb les característiques pròpies dels països i territoris de les universitats membres.