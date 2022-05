Govern ha perdut 424.000 euros de crèdits tous

Actualitzada 04/05/2022 a les 19:32

L'executiu ha hagut d'afrontar un import total de 424.000 euros corresponents a crèdits tous d'empreses que no han retornat els diners perquè han fet fallida. Així ho ha explicat el ministre Eric Jover durant la roda de premsa d'aquest dimecres posterior al consell de ministres, tot i que ha incidit en què Govern havia fet una provisió de cinc milions d'euros comptant que una part d'aquests no serien retornats. El titular de Finances ha especificat que durant el 2021, sis empreses van fer fallida i no van poder afrontar els seus deutes. Així mateix, Jover ha assegurat que tot i no tenir les dades actualitzades d'enguany "és de preveure que ens trobem amb un increment significatiu d'aquestes xifres, vist que és el moment que passem dels crèdits de format pòlissa a la prestamització" i, per tant, ha indicat que "seria normal que en aquest any hi hagués un increment d'aquests crèdits fallits".En aquest aspecte, el ministeri de Finances ha aprovat una modificació del reglament que fixa el programa de crèdits tous amb la intenció de "ser més flexibles amb la gestió del procés", segons ha explicat el titular de la cartera i portaveu de l'executiu. En aquest sentit, el Govern ja va oferir la possibilitat de prestamitzar aquests crèdits a les empreses que ho necessitessin i en arribar al venciment tenien l'opció de transformar-lo en un crèdit bancari tradicional d'entre 2 i 7 anys en funció de la situació financera de l'empresa.Jover ha especificat que moltes empreses han superat el termini de venciment i en conseqüència han vençut les pòlisses associades amb aquests crèdits tous. Per això, l'executiu ha decidit ampliar el termini per aquelles companyies que poden demostrar que "no poden efectuar el retorn total del crèdit tou que tenien amb el Govern". El ministre ha incidit en què la voluntat és posar facilitats al teixit econòmic i empresarial del país i que aquests terminis no conduïssin a la fallida d'algunes empreses.