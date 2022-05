El túnel de Tresponts, cinc mesos a 60km/h per corrents interns

Actualitzada 04/05/2022 a les 09:16

El límit de velocitat en el túnel de Tresponts, a la carretera C-14 al seu pas per l'Alt Urgell, continua sent de només 60 quilòmetres per hora després de cinc mesos en funcionament. Problemes derivats pels corrents a l'interior de la galeria són els que estan allargant el període de proves de les obres. Tècnics de l'empresa encarregada de la reforma de la carretera estan estudiant la fórmula per a contrarestar aquests corrents amb els sistemes de ventilació instal·lats.Fonts pròximes han explicat que l'orientació de la infraestructura, situada en una zona de congost entre muntanyes, és la que genera els corrents, un problema que els tècnics han visualitzat en finalitzar la construcció de la galeria. Mentrestant, els conductors es veuen obligats a disminuir la marxa quan travessen el pas subterrani, d'1,3 quilòmetres entre Organyà i l'encreuament de Montant de Tost. Tant en la boca nord de la galeria com en la sud, el límit és de 90 km/h en tractar-se d'una via convencional. La Generalitat considera que les obres estan encara en període de proves i encara no les considera oficialment acabades. Fonts oficials del departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat no han pogut fixar encara una data per a regularitzar la situació.El Govern català va inaugurar el túnel de Tresponts el passat 24 de novembre en un acte oficial que no va incloure l'obertura al trànsit. En aquell moment quedava encara pendent integrar el sistema de vigilància i emergències de la galeria al centre de control viari que la Generalitat té a Vic. El corredor va obrir finalment al trànsit de vehicles el 3 de desembre del 2021. L'obra ha tingut un termini d'execució de quatre anys, un més del que es preveu. La reforma ha afectat tres quilòmetres de carretera i ha suposat una inversió de 35,4 milions d'euros.