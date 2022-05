Nou registre d'establiments d'hostaleria

Actualitzada 03/05/2022 a les 19:03

El nou Reglament de les característiques i especificacions dels establiments que subministren menjar i begudes entrarà en vigor demà i les empreses tindran un any per adaptar-s'hi. El text defineix les diferents tipologies d'establiment -restaurant, bar, discoteca, pub, sala de festes i sala de ball-, delimita els serveis que presten i estableix els requisits que ha de complir cadascun d'ells.En aquest sentit, el director de Registres Jurídics, Àlex Cucurella, ha manifestat que el reglament defineix les diferents tipologies d'establiments perquè, arran de la crisi sanitària "molts establiments no tenien clar si la seva activitat s'ajustava i no a les autoritzacions administratives". També ha detallat que, avui dia hi ha registrats 472 restaurants i establiments de menjar, 187 negocis destinats a la venda de begudes i 6 a l'oci nocturn.Per la seva banda, el director d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, Josep Pujol, ha indicat que els principals dubtes a l'hora de saber a quina categoria pertany cada establiment era, principalment, entre els pubs, discoteques, o bé quins locals necessiten un equipament d'extracció de fum i quins no.