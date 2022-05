La 33a Trobada Empresarial al Pirineu girarà al voltant de la innovació i la sostenibilitat

Actualitzada 03/05/2022 a les 13:49

La 33a Trobada Empresarial al Pirineu, que porta com a títol "Innovació i sostenibilitat: palanques per al creixement empresarial", se centrarà en com els canvis tecnològics, la nova economia digital o les noves tendències i hàbits de la població, marcaran la futura agenda empresarial.En aquest sentit, Josep Serveto, que estrena la presidència de la Trobada en aquesta edició, ha explicat que "les empreses que aspiren a créixer s'han de focalitzar a innovar de forma sostenible, buscant l'equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social". A més, Serveto ha manifestat que l'edició d'enguany també centrarà atenció en el context geopolític mundial i els seus efectes sobre les organitzacions i les persones.Per la seva banda, Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, ha sostingut aquest matí durant la presentació de l'acte que "la innovació i la sostenibilitat han de formar part de l'ADN de les empreses perquè puguin continuar sent, com han estat històricament, creadores de riquesa per als territoris". En aquest sentit, Cornella ha destacat l'aposta que fa Crèdit Andorra en la trobada anual com a principal patrocinador, "amb l'objectiu de refermar els ponts de diàleg i de les relacions econòmiques entre Andorra i la zona de Lleida i dels Pirineus".L'esdeveniment se celebrarà el 9 i 10 de juny a la Seu d'Urgell i les inscripcions s'obriran entre avui i demà. Sobre la participació, Serveto ha apuntat que esperen mantenir la de l'any passat, quan hi van assistir unes 600 persones, i ha apuntat que "tenim capacitat per continuar creixent". Així, Cornella ha aprofitat per expressar que "farem els màxims esforços perquè hi hagi la màxima assistència d'empresaris del país" i ha recordat que la participació d'empresaris andorrans oscil·la entre el 15 i el 25%.