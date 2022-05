Banc Sabadell d'Andorra va tenir 11,3 milions de beneficis el 2021

Actualitzada 03/05/2022 a les 10:56

Banc Sabadell d'Andorra, ara BSABANC, ha tancat els comptes de l'exercici del 2021 amb un benefici d'11,3 milions d'euros, un 11,79% més que l'any anterior, segons informa el banc en nota de premsa. Es tracta del millor benefici de la història de l'entitat, que acumula cinc anys consecutius amb beneficis superiors als 10 milions d'euros.El banc també informa que els fons propis s'eleven a 110 milions d'euros, incrementant les seves reserves i donant "una seguretat més gran als accionistes i clients". Així, la rendibilitat dels fons propis (ROE), és del 10,67%. La ràtio de solvència se situava en el tancament de l'exercici del 2021 en un 20,59%, en un "equilibri adequat entre la capitalització de BSABANC i la concessió de préstecs i crèdits a clients", indiquen en nota de premsa.Pel que fa a l'evolució de quotes de mercat, es mostra també un augment de l'11,69% en els recursos de clients, "pels guanys continus de quota de mercat en targetes de crèdit, tpv, clients particulars i empreses". La banca compta amb un terç de la quota de mercat d'empreses del país. Tanmateix, al 2021 la inversió creditícia a clients va créixer en 37 milions d'euros, amb una ràtio de morositat situada en el 3,8%.Miquel Alabern, president de BSABANC, descriu les xifres del 2021 com a "excepcionals": "Hem sabut gestionar les adversitats per estar al costat dels nostres clients, créixer com a banc amb guanys de quotes de mercat i de benefici, i ser un banc referent", destaca Alabern.