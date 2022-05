Els sabotatges a la xarxa han passat de ser de molt volum però rudimentaris al gener a uns de molta precisió el mes passat

L’Agència de Ciberseguretat assegura que els atacs informàtics rebuts el 10, 12, 14 i 15 d’abril no tenen precedents a Europa. “Vam compartir la informació dels darrers atacs no perquè fossin denegacions de servei, que són habituals, sinó per la tipologia d’atac que vam rebre” va explicar al Diari César Marquina, secretari d’estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics i director de l’Agència de Ciberseguretat. “Quan hem compartit en l’àmbit europeu mostres d’aquests atacs tan precisos ens comenten que és el primer cop que veuen un atac d’aquest tipus”, va detallar Marquina. Fins ara només alguns proveïdors de serveis a

#3 SOS

(02/05/22 08:12)



#2 Xip

(02/05/22 07:40)



#1 fatal

(02/05/22 06:51)