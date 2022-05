El PS demana que Govern faci un “pas al costat si no sap governar”

Actualitzada 02/05/2022 a les 20:34

El Partit Socialdemòcrata ha demanat avui al Govern que "si no sap solucionar els problemes de la gent que deixin pas als que sí que en saben", ha assegurat Pere Baró, secretari d'organització de la formació." DA ha d'entendre que ho se soluciona el problema de l'habitatge o no es podrà viure a Andorra" ha reiterat Baró.En aquest sentit, el president del partit, Pere López, ha insistit que el Govern ha de fer "un pas al costat" si no és capaç "de posar solució" a la situació actual i ha assegurat que "pot ser sí que és millor un avançament electoral perquè no serà aquest Govern qui comenci ara a fer polítiques socials". A més, López, que ha titllat "d'històrica" la participació en la manifestació de l'1 de maig, ha lamentat que l'executiu no s'hagi posat "en contacte amb el principal partit de l'oposició per buscar solucions de consens després del que es va veure ahir al carrer".