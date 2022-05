Grup Pyrénées celebra la primera edició de la caminada 'Onada Verda'

Actualitzada 01/05/2022 a les 10:49

Grup Pyrénées va celebrar ahir la primera edició de la caminada ‘Onada Verda’, una iniciativa dedicada a la preservació del medi ambient i la sensibilitat per l’entorn natural. L’acció sorgeix del grup de treball sobre sostenibilitat del One Team de Pyrénées que en aquesta àrea proposa i desenvolupa projectes amb l’objectiu de fer del grup una companyia compromesa en matèria mediambiental.L’activitat va consistir en una passejada pels boscos propers a Engolasters. Al mateix temps que van gaudir de l’entorn natural, els voluntaris van recollir nombrosos sacs de deixalles que hi havia espargides per la muntanya, entre elles, plàstics, llaunes, ampolles, embolcalls, trossos de cautxú i fins i tot una cassola tirada en un marge del bosc, que posteriorment es van dur a una deixalleria.Els participants van poder escollir entre dues rutes de diferent dificultat amb l’objectiu que tothom, independentment de la seva preparació física, hi pogués accedir. Els grups van comptar amb l’acompanyament d’un guia de muntanya de la Vall del Madriu. En total mig centenar de treballadors i treballadores del Grup Pyrénées i els seus familiars van participar en la caminada, que a banda de tenir cura del medi ambient va servir també per fer difusió del patrimoni natural i cultural, relacionant l'acció amb l'exposició de la Vall del Madriu que es va inaugurar al febrer a Carrefour Andorra 2000.El grup de treball que va coordinar la iniciativa ‘Onada Verda’ forma part del One Team, el programa conformat per equips multidisciplinaris i transversals on no hi ha jerarquies i en els quals l'opinió de tothom és important. Els temes que s’hi aborden, entre altres, fan referència a les persones, la marca, el client, la digitalització, els processos o la sostenibilitat. One Team té com a objectiu afavorir una transformació cultural, millorar el treball en equip i crear petites i grans accions perassolir, junts i més ràpid, a la visió i missió de Pyrénées.