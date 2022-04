El text, que finalitza el període d’esmenes el dia 20 vinent, estableix que l’Estat pugui crear “diner sobirà” per emetre deute amb la tecnologia ‘blockchain’

Andorra fa una passa més per convertir les criptomonedes en una realitat del dia a dia. Més d’un any després de l’admissió de la proposició de llei que ha de regular els actius digitals, els grups de la majoria tancaran el període d’esmenes el 20 de maig vinent. “Ha estat un període complex perquè es tracta d’una llei molt tècnica que hem volgut que reguli molts aspectes d’aquest món digital”, assegura David Montané, conseller general de Demòcrates per Andorra i un dels impulsors del text.



Aquesta nova legislació permetrà, entre d’altres aspectes, que l’Estat pugui crear un token propi. És a