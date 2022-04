Liechtenstein i Andorra treballen en un model de mobilitat estudiantil

Actualitzada 28/04/2022 a les 13:36

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach ha anunciat que s'està treballant en un programa de mobilitat de joves similar al que ja existeix amb el Canadà amb Liechtenstein. En la roda de premsa oferta amb Dominique Hasler, la seva homòloga de Liechtenstein, Ubach ha explicat que juntament amb el cap de Govern s'estan emmirallant en aquest país en el procés d'entrada a l'EFTA. Liechtenstein pertany a l'Espai Econòmic Europeu i l'EFTA des de fa més de 25 anys.

Ubach i Hasler han destacat la importància que els petits estats facin feina junts per fer-se sentir en un context internacional i la necessitat de què els petits estats actuïn conjuntament en l'àmbit europeu i internacional. Hasler ha anunciat que compartiran informació amb Andorra per ajudar en l'entrada a l'acord de l'EFTA i ha convidat al cap de Govern, Xavier Espot a visitar el país per mantenir les bones relacions diplomàtiques entre ambdós països.