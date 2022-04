Salut notifica 336 positius en una setmana

Actualitzada 27/04/2022 a les 17:38

L'impacte de la pandèmia es manté en xifres similars a les darreres setmanes amb la detecció de 336 contagiats des de dimecres passat, segons ha informat el ministre Portaveu. Eric Jover ha anunciat que la millora de la situació sanitària ha portat el Govern a aprovar un canvi en les mesures temporals que fixa que els contactes de persones amb el virus que no tinguin símptomes de la infecció no han de seguir les restriccions de vigilància passiva. Per als contactes que notin símptomes compatibles amb la malaltia el protocol es manté com fins ara. Aquestes persones han de sotmetre's a un test ràpid d'antígens en una entitat autoritzada i en cas que doni negatiu fer una TMA. Si la prova és negativa han de seguir les recomanacions de vigilància passiva durant set dies.El ministre ha detallat que hi ha hagut 346 recuperacions els últims set dies, que eleven el total a 40.689, i el nombre de casos actius de covid baixa a 507, una desena menys dels que es van notificar la setmana passada. Jover ha remarcat que el virus continua sense tenir afectació al sistema educatiu perquè no hi ha cap aula sotmesa a cap mesura sanitària.La pressió hospitalària baixa a nivells mínims amb només 3 ingressats, un menys que dimecres passat. Un afectat està a planta i continuen a l'UCI dos pacients, un dels quals necessita ventilació mecànica.El pla de vacunació ha arribat a les 156.843 dosis administrades, de les quals 41.320 corresponen a tres punxades i 57.427 persones han rebut dues injeccions del vaccí.