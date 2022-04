Govern formarà en Desenvolupament web integral

Actualitzada 27/04/2022 a les 10:24

Govern, a través del Centre de Formació al Llarg de la Vida i amb la col·laboració d'ACTINN -el clúster de les noves tecnologies i la innovació-, posa en marxa el 23 de maig el primer 'Bootcamp' de Desenvolupament web integral. L'objectiu del curs és formar persones en les habilitats digitals necessàries per donar suport a la transformació digital i a la innovació del sector empresarial de l'àmbit de les TIC, segons informa Govern en nota de premsa.Les inscripcions per participar en el primer programa intensiu de formació tecnològica de Govern, el 'Bootcamp', s'obren avui i es podran formalitzar fins al 17 de maig. La formació, que s'allargarà un mes, serà impartida per experts en tecnologies de la informació d'empreses associades al clúster ACTINN, els quals es comprometen a contractar de forma temporal, i amb un contracte de prova, a entre el 40 i el 60% dels millors alumnes de la promoció que hagin superat amb èxit els exàmens i un projecte web.El 'Bootcamp' serà gratuït i s'impartirà a les aules del Centre de Formació al Llarg de la Vida. Hi poden accedir els majors de 16 anys amb coneixements mínims de llenguatge de programació. D'altra banda, hi haurà un seguit de places per a persones inscrites al Servei d'Ocupació i a alumnes provinents del batxillerat professional en sistemes i xarxes.