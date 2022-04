MoraBanc obté 34,5 milions de beneficis el 2021

Actualitzada 26/04/2022 a les 11:05

MoraBanc va guanyar 34,5 milions d'euros l'any passat que representen un increment d'un 15% en comparació amb el resultat del 2020, segons ha anunciat l'entitat aquest matí. El banc destaca que el balanç del tancament de l'exercici "és un resultat per sobre de les previsions i MoraBanc passa a liderar els beneficis de la banca andorrana" i remarca que sum 5 anys "de resultats creixents gràcies a un model de negoci consolidat i sostenible".L'entitat destaca que l'aportació de BSABanc (BancSabadell d'Andorra) als beneficis ha estat d'1 milió d'euros i incideix que s'ha tancat el pla estratègic 2019-201 "amb els objectius superats". MoraBanc indica que ha passat d'obtenir 24 milions de beneficis a l'inici del pla el gener del 2019 als 34,5 milions de finals del 2021. I destaca que els recursos gestionats també augmenten ja que ha arribat a 9.296,7 milions, un 17% més que el 2020, "amb un increment generat a Andorra de 698 milions".MoraBanc assenyala que en els darrers 3 anys suma un 42% més de recursos gestionats i que la quota de mercat del volum de negoci d'Andorra "entre el gener del 2019 i el desembre del 2021 ha crescut del 22,4% al 27,4%, gràcies a una manera de fer banca adaptada a les necessitats dels clients". La inversió creditícia de l'entitat ha assolit 1.232 milions, un 5% per sobre del 2020, la ràtio de morositat és del 2,9% i la ràtio de cobertura del 91,5%, especifica el banc. La ràtio de solvència ha estat del 18,4% i la de liquiditat LCR s'ha situat en 307,2%.El president de MoraBanc, Joan Maria Nin, considera que amb aquest resultat "MoraBanc demostra que és un banc de confiança, en creixement i amb un model de negoci sòlid. Més enllà del benefici, la resta d'indicadors mostren que, per la fortalesa del balanç, som clarament el banc de referència a Andorra". I el conseller director general de l'entitat, Lluís Alsina, valora que han tancat el 2021 "havent aconseguit i superat tots els objectius del pla estratègic i això ens dona confiança per encarar el futur, amb els reptes cada vegada més exigents que tindrem com la digitalització, un mercat més competitiu i ser una entitat atractiva, àgil i enfocada al client".MoraBanc detalla que l'adquisició del 50,97% de la participació de Banc Sabadell a Banc Sabadell d'Andorra, ara anomenat BSABanc, ha aportat 1.016,7 milers d'euros, que representa un 3% del benefici total. Els recursos dels clients provinents de BSABanc han estat 1.960,7 milions d'euros que deixen el volum total de MoraBanc en 11.257,4 milions. I la inversió creditícia aportada pel banc adquirit ha estat de 418 milions que eleven el global de l'entitat a 1.650 milions d'euros, segons precisa el comunicat.