El salari mínim s'incrementa als 1.200 euros al maig

Actualitzada 26/04/2022 a les 19:29

El cap de Govern, Xavier Espot ha anunciat l'augment del salari mínim fins als 1.200 euros, el que representa un increment del 3,64% respecte als 1.157,87 euros actuals i que entrarà en vigor el pròxim 1 de maig "el gener del 2022 ja es va incrementar un 3,3%, és a dir de 1.121,47 euros a 1.157,87 euros. Ara es fa un segon increment a mitjans d'any del 3,64% perquè volem passar o assolir aquesta xifra 'psicològica' dels 1.200 euros". Amb aquesta aplicació, en quatre mesos, Govern haurà augmentat un 7% el salari mínim.Així ho ha anunciat en la roda de premsa posterior a la reunió amb els agents econòmics i socials que ha presidit aquesta tarda convocada per informar de les accions que s'aplicaran per augmentar el poder adquisitiu. En aquest sentit, Espot ha traslladat que s'ha pres la decisió d'aplicar aquest paquet de mesures, ja que "la Guerra ha provocat una escalada del preu de les matèries primeres i és imprescindible que el Govern estigui al costat de la ciutadania per pal·liar les economies familiars i el poder adquisitiu".Així, l'objectiu de l'executiu és consolidar el teixit econòmic i empresarial, la competitivitat salarial, la sostenibilitat econòmica i fomentar l'estalvi i la transició energètica, entre d'altres. Per aquest motiu, Espot ha destacat que "tots els ministeris s'han implicat en la recerca i ventall de mesures, algunes de les quals són transitòries i altres es quedaran".Així doncs, el cap de Govern ha anunciat que, de manera directa o indirecta, l'Executiu destinarà una quantitat aproximada de 8 milions d'euros per poder implementar aquestes mesures per millorar el poder adquisitiu.Pel que fa a l'augment del salari mínim, Espot ha assenyalat que totes aquelles persones que percebin entre el salari mínim i el salari mitjà -fixat en 27.130,44 euros- també veuran revaloritzat el seu salari d'acord amb l'IPC tancat del 2021 és a dir el 3,3% "s'aplicarà a aquells treballadors en els quals el seu empresari no hagi aplicat voluntàriament el gener d'aquest any, aquest increment".En la trobada d'aquesta tarda amb els membres del Consell Econòmic i Social també ha participat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el president de la CEA, Gerard Cadena, i el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, entre altres representants d'entitats.