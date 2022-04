La policia arresta un resident de 38 anys per agredir la parella a Escaldes

Actualitzada 26/04/2022 a les 06:18

La policia va detenir divendres passat un home resident de 38 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc divendres passat a les 01.24 hores a Escaldes-Engordany, quan els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença conjugal que va derivar en una agressió per part de l’interessat envers l’altra part. La policia també va procedir a l’arrest d’un home resident de 63 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic dimecres passat a Escaldes-Engordany davant d’una denúncia per maltractaments físics envers la parella sentimental.Per altra banda, un home resident temporer de 29 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva –port prohibit d’arma blanca–, la integritat física –lesions– i la llibertat –amenaces– per agredir un empleat d’un establiment d’oci nocturn i posteriorment amenaçar-lo tot exhibint una navalla de petites dimensions. Els fets van tenir lloc dilluns 18 d’abril a les 10.35 hores a Canillo.La policia, a més, va detenir diumenge passat a les 5.19 hores a Andorra la Vella un resident de 27 anys que es trobava a la via pública amb un rifle a la mà. El mateix dia a la capital a les 05.21 hores es va procedir a la detenció d’un home no resident de 19 anys pel port d’una arma blanca de setena categoria, una navalla d’una fulla de 10 centímetres.