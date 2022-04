Les pensions de 3.200 persones augmentaran un 3,64%

Actualitzada 26/04/2022 a les 21:54

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquesta tarda que l'augment del salari mínim a 1.200 euros a partir del maig, tindrà un impacte en molts empresaris, però també "en el pressupost general de l'Estat i en molts perceptors de pensions i de prestacions socials".En aquest sentit, Espot s'ha referit a les prestacions no contributives com la de desocupació involuntària, les familiars per fill a càrrec, les pensions de solidaritat tant per a persones amb discapacitat com per a gent gran, els complements no contributius de vellesa, invalidesa i viduïtat, però també les pensions de viduïtat temporals i d'orfenesa. Totes estan indexades al Llindar Econòmic de Cohesió Social, el LECS, que "és equivalent al salari mínim, per tant, en incrementar el salari també implica l'augment de les pensions i prestacions a 1.200 euros", ha recalcat Espot. Per això, el cap de l'executiu ha especificat que els pensionistes i destinataris de les prestacions esmentades anteriors, rebran una quantitat addicional de gairebé 600.000 euros.Pel que fa a les prestacions contributives que el cap de Govern ha explicat que "són les que gestiona i paga la CASS mitjançant la branca de jubilació", per tant "no estan indexades al LECS i no es revaloritzen en el cas que s'incrementi el salari mínim". Així doncs, Espot ha manifestat que per aplicar l'augment en aquestes "hi ha d'haver una llei que ho estableixi expressament". Així, el que estableix l'executiu és l'increment d'aquestes en un 3,64% sempre que l'import total de totes les pensions sigui inferior al salari mínim, es tingui una residència efectiva a Andorra i una cotització mínima de 25 anys a la branca de jubilació.Aquesta mesura suposarà una aportació addicional del Govern de com a mínim 1 milió d'euros i se'n podran beneficiar aproximadament 3.200 persones.