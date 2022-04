Govern obre una nova convocatòria d'ajuts a l'habitatge

Actualitzada 26/04/2022 a les 20:19

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés ha explicat, en el marc de la roda de premsa posterior a la reunió amb els agents econòmics i socials, les accions relacionades amb els ajuts a l'habitatge de lloguer. En aquest sentit, Pallarés ha destacat que la nova convocatòria comptarà amb criteris més flexibles, com ara l'augment del topall d'ingressos màxim o la reducció del requisit de residència legal i afectiva al país de cinc anys a tres anys. Així com també l'increment del percentatge de participació de l'ajut en l'import de la renda mensual: del 35% al 40% pels col·lectius prioritaris (menors de 25 anys, dones en situació econòmica fràgil que conviuen en una llar desestructurada o que són víctimes de la violència de gènere o domèstica, persones amb discapacitat, famílies monoparentals o nombroses i persones grans. Aquest serà del 30% al 35% per a la resta de la població. Així mateix, també s'aplicarà un augment del 5% a les famílies que ja han sol·licitat l'ajuda i que s'ha resolt, el que suposa un total de 1.471 sol·licituds atorgades el 2022.En aquesta línia, es calcula que 65 famílies que van quedar fora de l'anterior convocatòria ara podran accedir-hi, i que un centenar de noves famílies podran beneficiar-se'n. Per això, l'executiu realitzarà una aportació addicional de 340.000 euros fins a finals d'anys.El cap de Govern i els ministres corresponents han presentat les diverses mesures que s'han decidit. Així, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó ha anunciat un pla renova extraordinari dotat amb 1,5 milions d'euros que es destinarà a residències principals (en propietat o en lloguer) de fins a 130m2 per canviar calefaccions, instal·lar plaques fotovoltaiques i substituir finestres. També ha comparagut la ministra Vilarrubla per anunciar la flexibilització dels ajuts a l'estudi, tant per a l'ensenyament obligatori com superior, augmentant el llindar d'ingressos a 18.720 euros anuals. Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo s'ha referit a les accions relacionades amb el transport públic, i en especial a la gratuïtat dels abonaments mensuals de transport públic i del bus jove- una mesura que ja va avançar el Diari-.