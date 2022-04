Un jove ha de marxar d'Andorra perquè li han suplantat la identitat

Jugava a l’FC Andorra i rebia denúncies constants de jutjats espanyols

Alejandro P. B., de 23 anys, vivia feliç a Andorra fins al desembre del 2019, jugava a l’FC Andorra i la seva carrera esportiva semblava tenir futur. Aquell dia de Cap d’Any es va assabentar per Instagram que algú estava fent servir el seu nom i el seu DNI per cometre estafes. Però l’inici d’any es va convertir per a ell en un malson, perquè li van començar a arribar denúncies i es va veure obligat a abandonar l’equip andorrà. Per què? La història l’explica a Heraldo de Aragón. Havia d’acudir a tantes citacions –a comissaries, casernes o jutjats a