Un home de 38 anys és arrestat per agredir a la parella

Actualitzada 25/04/2022 a les 12:55

Un home resident de 38 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc el divendres 22 d'abril a les 01:24 hores a Escaldes-Engordany quan els agents de seguretat van ser requerits en un domicili particular per una desavinença conjugal que va derivar en una agressió per part de l'interessat envers l'altra part.La policia també va procedir a l'arrest d'un home resident de 63 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. En aquest cas els fets van tenir lloc a Escaldes-Engordany el dimecres 20 d'abril a les 9 hores quan es va detenir a l'interessat en seguiment d'una denúncia per maltractaments físics envers la seva parella sentimental.Així mateix, el cos de seguretat va detenir un home resident de 29 anys, també com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic després de ser requerits en un domicili particular per una desavinença entre germans que va derivar en una agressió de l'interessat envers l'altra part. En aquest cas, la detenció va ser a la capital el dijous 21 d'abril a les 03:53 hores.El cos de policia va procedir també a la detenció durant la setmana passada de dos homes per crebantament d'una pena d'arrest nocturn al Centre Penitenciari. La primera detenció va ser el dimecres 20 d'abril a les 00:05 hores a Escaldes-Engordany d'un home resident de 20 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia. L'altra va ser el dijous 21 d'abril a les 15:18 hores també a la parròquia escaldenca d'un home resident de 39 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia.