El president de l’AGIA Assegura que la situació actual del mercat immobiliari és deguda a l’èxit del paÍs i no de l’especulació o males praxis

Havent agafat el càrrec de president de l’Associació de Gestors Immobiliaris d’Andorra fa poques setmanes i després de demanar poder recollir dades dels llogaters de forma lliure, Gerard Casellas analitza la situació del mercat immobiliari d’Andorra i el paper que han de jugar les immobiliàries en poder solucionar aquesta tensió que hi ha al Principat actualment. Casellas assegura que la situació que es viu avui en dia s’ha de vincular a l’obertura del país i al seu recent èxit i creu que les immobiliàries no són part del conflicte, sinó que només el “gestionen”.



Com està sent això de ser president