Detinguts per portar un rifle i una navalla a la via pública

Actualitzada 25/04/2022 a les 12:20

La policia va detenir la setmana passada dos homes per portar una arma blanca per la vida pública. La primera detenció es va dur a terme el diumenge 24 d'abril a les 5:19 hores a Andorra la Vella quan els agents van ser requerits ja que un resident de 27 anys es trobava a la via pública amb un rifle a la mà. Al lloc, la policia va constatar la presència d’un grup de persones i un d’ells portava un rifle, el qual va fer remesa immediata als agents, manifestant que l’arma -un rifle d’aire comprimit- li havien tret a la persona que el duia i que aquest no es troba al lloc. Un cop efectuada la corresponent enquesta, es va localitzar i identificar a l’interessat, procedint a la seva detenció com a a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva -port prohibit d’un arma de la 5na categoria-.El mateix dia a la capital a les 05:21 hores es va procedir a la detenció d'un home no resident de 19 anys també com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port prohibit d’un arma blanca de la 7na. categoria. Els agents el van detenir en el decurs d’una intervenció a la via pública. Així es va constatar la presència d’un grup de persones -aliens a la intervenció policia que s’efectuava-, i que caminaven per la mateixa vorera que els agents. Un d’ells duia a la mà el que semblava una navalla amb la fulla tancada, deixant-la caure als peus dels agents. En recollir-la del terra, es va constatar que es tractava d’una navalla d’una fulla de 10 cm.