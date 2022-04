Actualitzada 25/04/2022 a les 11:20

Una dona de 49 anys ha resultat ferida en ser atropellada aquest matí a Encamp per una motocicleta. La policia ha informat que ha rebut l'avís a les 7.53 hores per un accident al quilòmetre 4,890, de la General 2, al nou vial d'Encamp.El vehicle estava conduït per un conductor que portava una motocicleta model BMW F 850 GS, amb plaques del Principat.