El cap de Govern insisteix en la voluntat d’esgotar la legislatura

El cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar que en cas que s’avancessin les eleccions seria un avançament tècnic i que la intenció del Govern és esgotar la legislatura. “Com a màxim les eleccions si els astres s’alineen des de la perspectiva de la feina parlamentària i executiva es podrien avançar al mes de desembre”, afirmava el cap de Govern. Espot afegia que no creu que hi hagi cap raó que justifiqui un avançament electoral. El mandatari va reconèixer que la pandèmia ha suposat un desgast anímic i psicològic per als que han tingut la responsabilitat de governar. Tot i

