Actualitzada 24/04/2022 a les 18:10

Els bombers han desallotjat aquesta tarda la zona del Prat Gran per un avís de fum. El cos es troba actualment investigant l'origen, que podria provenir d'un incendi en un pàrquing. Per precaució s'ha desallotjat la gent que estava a la zona, així com la Llar de jubilats i el Pavelló.