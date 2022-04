El català és la llengua amb què se celebren els judicis. Ara bé, els lletrats veuen bé adaptar-se al castellà o al francès quan l’acusat no parla l’idioma del país per garantir el dret de defensa.

Els judicis, a Andorra, és fan en català. Així ho estableix la llei d’ordenació de l'ús de la llengua oficial i, de fet, aquesta és la pràctica habitual. Ara bé, què passa quan la persona que seu al banc dels acusats en un procediment penal no comprèn la llengua oficial del país?



La majoria dels advocats amb qui ha parlat el Diari coincideixen que en cas que la persona parli un idioma estranger que no és conegut al país, com ara el txec, l’alemany o el finlandès, cal l’assistència d’un intèrpret jurat. En canvi, quan l’interessat parla una de les llengües