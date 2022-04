El quart comboi de Creu Roja surt amb 14 tones d'ajuda

Actualitzada 23/04/2022 a les 06:21

El quart tràiler de Creu Roja ha sortit a les cinc d’aquesta matinada en direcció Ucraïna. Així ho va fer saber l’entitat ahir al vespre, que informava que el camió ja es trobava completament carregat. Es tracta de la darrera missió d’ajuda humanitària de la Creu Roja, que farà arribar als afectats pel conflicte 14 tones de material repartits en 32 palets. El comboi està format per un tràiler i un vehicle de suport i el destí serà un cop més la ciutat polonesa de Lublín. Aquesta vegada, però, hi viatgen set persones: tres xofers per al tràiler, un intèrpret, dos conductors per al vehicle de suport i un delegat de la Creu Roja, ja que, com van comunicar els membres de l’ONG, “en el tercer comboi es va trobar a faltar un intèrpret i un xofer addicional per fer el viatge sense parades”.Pel que fa al trajecte, el comboi té previst arribar a Lublín a final de la tarda de demà. D’altra banda, també es va avançar des de la Creu Roja que ja estan treballant en un cinquè i, segurament, un “últim” comboi.