Cremen 4 cotxes i dos motos en un aparcament d'Escaldes

Actualitzada 23/04/2022 a les 19:10

Un incendi en un aparcament d'un edifici a la zona de la Plana d'Escaldes ha cremat 4 cotxes i dos motos aquest migdia. Els bombers han rebut l'avís de fum a les 12.06 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre vehicles i set efectius. Segons informa el cap de guàrdia, ha fet falta mitja hora per controlar l'incendi i fins a les 14.45 no han pogut donar el servei per finalitzat, ja que posteriorment a l'apagada de les flames han efectuat la ventilació de l'edifici. Es desconeix l'origen del foc i l'incident no ha causat ferits.