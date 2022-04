Salut defensa la cartera de serveis tot i les mancances

Actualitzada 21/04/2022 a les 20:21

El ministre de Salut, Albert Font, ha defensat avui la cartera de serveis aprovada per l'exministre Benazet i que ha posat en peu de guerra als professionals del món de la salut. "Com tota creació humana la cartera de serveis té imperfeccions" ha respost el ministre a una pregunta de la consellera socialdemòcrata Susana Vela. La consellera de la bancada de l'oposició ha proposat al ministre si davant les queixes dels professionals "no seria millor retirar-la i tornar a començar amb el consens dels col·legis". El ministre però considera que, tot i que "la cartera de serveis es va aprovar per raons d'oportunitat i de necessitat, seria una llàstima haver de començar de nou".D'altra banda, durant la sessió d'avui també s'ha parlat d'una possible pujada de salaris, en relació a les declaracions del president de la CEA, Gerard Cadena. En aquest sentit, i després d'una picabaralla entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, el màxim responsable de l'executiu ha assegurat que "celebrem les declaracions de la CEA perquè nosaltres estem treballant en aquesta direcció".El Consell General va tornar a renovar per dos mesos més la pròrroga de les mesures vigents per fer front a la Covid i va mantenir la potestat al Govern per poder-ne aplicar de noves si s'escau. D'altra banda, el president del grup socialdemòcrata, Pere López, també va preguntar per les inversions realitzades en les filials de FEDA, així com per la repartició dels dividends de la parapública cap a l'executiu.