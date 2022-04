La CEA proposa una pujada de salaris al consell econòmic i social

Actualitzada 21/04/2022 a les 14:09

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) proposa negociar al consell econòmic i social la pujada de salaris. Consideren que és una qüestió d'estat que s'ha de consultar amb el Govern, els sindicats i les empreses. Iago Andreu, gerent de CEA, assenyala que s'ha constatat que s'han de apujar els sous per trobar mà d'obra i que amb aquestes qüestions no es pot pretendre que quan l'IPC apuja tots els salaris, costos de producció i serveis pugin a la vegada. "Hem d'aconseguir pujades de salaris, però potser no tan altes com l'IPC per evitar caure en una espiral inflacionista", assegura. Per aquestes raons volen pactar o crear una sèrie de guies al Consell econòmic i social. Arran de la possible pujada de sous CEA suggereix posar en marxa negociacions per assolir convenis col·lectius. "A la majoria de països hi ha els convenis col·lectius sectorials i a Andorra encara no n'hi ha, però hi ha molts sectors que ens ho reclamen", explica Gerard Cadena, president de la Confederació Empresarial.



CEA demana que, arran de la imposició que tota empresa que tingui beneficis hagi de pagar un mínim del 3% de l'impost de societats les deduccions que no es puguin aplicar es puguin deduir en l'exercici següent. És a dir, una empresa que ha generat beneficis i que podria deduir l'impost de societats fins a l'1% amb la legislació prèvia ha de tributar igualment el 3% dels seus beneficis. La confederació demana que les deduccions que no s'han pogut aplicar es puguin aplicar en l'exercici següent.