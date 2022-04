El salari medià de febrer augmenta a 1.750 euros

Actualitzada 21/04/2022 a les 11:52

El salari medià del mes de gener s'ha situat en 1.729,12 euros, el que suposa un augment del 3,8% respecte al mateix mes de l’any anterior i el que representa un 80,1% del salari mitjà. En aquest sentit, els sectors que presenten una variació positiva més remarcable és "Altres activitats socials i serveis personals", amb un augment del 20,8%. En canvi, el sector que presenta una variació negativa més destacable és "Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials", amb una disminució del 6,0%. Per altra banda, el salari mitjà del mes de gener s’ha situat en 2.158,24 euros, el que suposa un augment del 2,5% respecte al mes de gener de l’any anterior.En aquesta línia, el salari medià del mes de febrer se situa en els 1.750 euros, segons indiquen les dades avançades del febrer fetes públiques per Estadística aquest matí. El salari mitjàr se situa en els 2.260, 87 euros. Així, la variació del salari mitjà avançat respecte al del mes de febrer avançat de l’any 2021 ha augmentat un 6,2%, mentre que la del salari medià ha suposat un augment del 5,3%. El nombre d’assalariats al febrer se situa en 42.765 persones, el que representa una variació positival del 14,3% respecte al mes de febrer avançat de l’any 2021. Per altra banda, la massa salarial se situa en 96,69 milions d’euros, el que representa una variació positiva del 21,4% respecte al mes de febrer avançat de l’any 2021.El nombre total d’assalariats del mes de gener del 2022 és de 42.837 persones, fet que representa una variació positiva del 17,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 36.582. Durant aquest mes, tres assalariats s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la covid-19. En total, la massa salarial total del mes de gener del 2022 és de 92,45 milions d’euros. La variació és positiva, del 20,1%, respecte al mateix mes de l’any anterior, segons indica Estadística.Segons les dades acumulades pel departament al llarg dels darrers 12 mesos, la mitjana d’assalariats és de 38.204 persones, un augment del 0,8% comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és "Construcció" amb un augment del 7,4%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és "Comerç al detall, llevat de vehicles de motor", amb una disminució del 6,7%.