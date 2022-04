Actualitzada 21/04/2022 a les 06:14

422.000 EUROS PER A L'ATENCIÓ PER TELÈFON

Govern ha destinat 442.000 euros des de l’inici de la pandèmia al servei de gestió telefònica i reserva de cites per a la vacunació i les proves de detecció en el marc de la covid-19. El BOPA va publicar ahir el cinquè edicte relatiu a aquest servei, concretament la seva contractació entre el desembre de l’any passat i el mes de juny d’enguany per un valor de 145.000 euros. L’adjudicatària d’aquest servei és l’empresa Andorrana de Serveis d’Atenció al Client. El primer contracte data de l’agost del 2020, seguit d’un altre el desembre del mateix any. El 2021 es va signar el tercer fins al maig i el quart al setembre.

Dos usuaris del centre sociosanitari El Cedre estan ingressats a la planta covid del geriàtric per haver donat positius per coronavirus. Segons va explicar a la roda de premsa posterior al consell de ministres Ester Vilarrubla, que ahir exercia de portaveu del Govern, els dos padrins tenen simptomatologia lleu. A un se li va detectar el virus en presentar símptomes de la covid-19 i a l’altre se li va detectar en un dels cribratges setmanals que es fan als usuaris d’El Cedre. A l’hospital de Meritxell hi ha dues persones ingressades a la planta covid i dues a la unitat de cures intensives, una intubada.Els dos positius a El Cedre són part dels 304 casos nous registrats durant la setmana del 13 al 19 d’abril. Des que es va iniciar la pandèmia, el ministeri de Salut ha diagnosticat 41.013 positius i ha donat 40.343 altes. Actualment hi ha 473 casos actius, 115 menys que la setmana passada, quan es van registrar 419 altes. No hi ha cap aula sota vigilància i s’han administrat 156.667 vacunes (58.091 primeres dosis, 57.408 segones i 41.168 terceres).Vilarrubla va explicar que atès que els casos actius s’han estabilitzat, el consell de ministres va aprovar prorrogar durant una setmana més les mesures contra la covid vigents. Va anunciar, d’altra banda, que a partir de dilluns l’stoplab es traslladarà de la plaça de braus al passatge d’Europa, 2, a Andorra la Vella.