Crèdit Andorrà inverteix en quatre start-ups

Actualitzada 21/04/2022 a les 11:30

El programa d'hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, ha invertit en quatre noves start-ups, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. En aquest sentit, des de la posada en marxa del projecte s'ha invertit en dinou empreses i n'ha avaluat més de 1.000.Aquesta vegada les noves empreses seleccionades són Miss Tipsi, BeJao, ELEM i Box2box. Així, Miss Tipsi és una empresa tecnològica que ofereix un complet software de gestió integral per a restaurants, bars i cafeteries que s'encarrega de digitalitzar processos i eliminar possibles errors humans. BeJao és una start-up catalana que ajuda als seus usuaris a entrenar de manera estructurada, tant a casa com al gimnàs, continuant plans d'entrenament des d'una aplicació mòbil. Per la seva banda, ELEM permet a les empreses biomèdiques calcular milers de casos amb un alt rendiment, utilitzant models humans per a predir la seguretat i l'eficàcia de productes terapèutics per al cor i accelerar el desenvolupament de nous tractaments. El cas de Box2box és una empresa que ofereix un servei de lloguer de trasters 100% en línia i permet als usuaris emmagatzemar les seves pertinences de manera fàcil i sense esforç.Crèdit Andorrà especifica que Scale Lab Andorra ofereix invertir amb imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l'opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia i també simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra. Així mateix, l'entitat bancària ofereix als seus clients, la possibilitat d'invertir en les companyies seleccionades.