Actualitzada 21/04/2022 a les 16:09

Has rebut un WhatsApp, oferint-te feina?

Amb indicatiu telefònic ☎️+880 ...

No l’obris, no el comparteixis, esborra’l‼️

Andorra Telecom ha alertat del missatge de la falsa oferta de feina a temps parcial o complet que està arribant de forma massiva a molts telèfons mòbils del país. La parapública ha indicat que no s'ha de respondre el missatge ni enviar dades o codis de seguretat. Per la seva banda el cos de policia també han indicat que davant de qualsevol missatge dubtós no s'obri ni es comparteixi i que s'esborri per seguretat.Diverses persones han compartit a les xarxes socials que han rebut aquest missatge per WhatsApp de diferents números de mòbil. La proposta laboral és de més de 1.000 euros setmanals i entre 100-500 euros diaris. La companyia ha indicat que no es truqui ni s'enviï cap mena d'informació, ja que es tracta d'un intent d'estafa.