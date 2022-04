Salut notifica 304 positius de covid en una setmana

Actualitzada 20/04/2022 a les 18:19

Els contagis de covid es mantenen entre les xifres de les darreres setmanes amb 304 nous positius en una setmana. Tanmateix, aquesta setmana hi ha hagut una disminució respecte a la xifra de la setmana anterior que era de 381 infeccions. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla ho ha explicat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres, davant l'absència del ministre Jover, que es troba a Washington en les reunió del Fons Monetari Internacional. Així, Vilarrubla ha indicat que el total dels afectats pel virus des de l'inici de la pandèmia al país és de 41.013 persones amb una disminució de 40 casos actius, ja que n'hi ha 517 davant els 557 de la setmana passada.La ministra ha indicat que ha disminuït lleugerament la pressió hospitalària, pel fet que hi ha 4 persones a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, una menys que la setmana anterior. Dues estan a planta i es mantenen dos pacients amb la infecció a l'UCI, els dos amb ventilació mecànica. La xifra de defuncions per la covid es manté estabilitzada en 153 òbits. Pel que fa a les altes, amb les que s'han donat l'última setmana, són 40.343 persones les que han superat la malaltia. Així mateix, la titular de la cartera d'Educació ha anunciat que hi ha dues persones amb coronavirus al Cedre, però "amb símptomes lleus i aviat rebran l'alta". Pel que fa a aquestes dues, Vilarrubla ha detallat que un s'ha detectat per símptomes lleus i l'altre pel cribratge setmanal. Les dues persones es troben ingressades a la planta cinc ja destinada als casos covid-19 amb simptomatologia molt lleu.L'evolució a la baixa dels indicadors de la pandèmia i l'alta xifra de vacunacions, que ja són 156.667 administrades, és a dir 94 més des de l'última actualització dimecres passat, ha portat a l'executiu ha traslladar l'"stop lab" que fins ara estava a l'antiga plaça de Braus, al passatge d'Europa número 2 de la capital, a les antigues instal·lacions d'un CAP. Vilarrubla ha explicat que s'ha pres aquesta mesura, que s'aplicarà el pròxim dilluns 25 d'abril, a causa de les obres que s'estan portant a terme a la plaça i la disminució del nombre de proves.Vilarrubla ha anunciat en la mateixa roda de premsa l'aprovació del projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes d'Andorra (COOOA). Ara, el text es trametrà al consell general per a l'aprovació parlamentària. Els objectius del col·legi seran garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional.