Melilla vol atraure els youtubers espanyols que estan instal·lats a Andorra

La ciutat autònoma considera que els seus avantatges fiscals poden ser un atractiu

La ciutat autònoma de Melilla, que va participar en l’esdeveniment Block World Tour Andorra 2022 que es va dur a terme a Sant Julià de Lòria l’1 i el 2 d’abril, va fer publicitat dels seus avantatges fiscals tant a autònoms com a empreses interessades a instal·lar-se a la ciutat espanyola. El president de la societat pública Promesa, Jesús Delgado, que es va desplaçar a Andorra per donar a conèixer la fiscalitat de Melilla, va assegurar que hi ha especial interès dels youtubers espanyols que tenen la residència fiscal a Andorra envers la fiscalitat de la ciutat espanyola, segons va