L'ocupació del pont de Setmana Santa arriba al 93%

Actualitzada 20/04/2022 a les 11:09

L'arribada de visitants per les vacances de Setmana Santa s'ha notat als hotels que han registrat una ocupació mitjana del 93% durant la nit de divendres a diumenge, segons ha informat la Unió Hotelera. En aquest sentit, l'UHA destaca que "ha estat una bona Setmana Santa per acomiadar una temporada d'hivern força bona".Pel que fa a la mitjana de tota la setmana, és a dir de l'11 al 18 d'abril, l'ocupació ha estat del 80,95%. Aquesta xifra supera les dues setmanes anteriors, on les dades reflecteixen un augment gradual, ja que del 28 de març al 3 d'abril la mitjana era del 31,65% i del 4 d'abril al 10 del mateix mes va ser del 53,60%.