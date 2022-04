Incendi i tall de llum en un edifici de Ransol

Actualitzada 20/04/2022 a les 13:17

Els bombers han actuat aquest migdia en un petit incendi en una estació transformadora a Ransol. Segons explica el cap de guàrdia, s'haurien cremat tres pipetes de la instal·lació, ubicada en un edifici de quatre plantes que actualment només s'utilitza com a pàrquing i en l'incident no hi han hagut ferits. De moment es desconeix la causa de l'incendi. Els agents han extingit les flames ràpidament i en l'actuació també hi ha intervingut l'equip de FEDA, propietaris de l'estació transformadora afectada, i que en el moment de l'incendi estaven treballant a pocs quilòmetres de distància. L'incident ha deixat sense llum als abonats, tot i això el cap de guàrdia informa que aviat es portarà un grup electrogen per poder suplir la fallida.