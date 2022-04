Govern destina 422.000 euros a l'atenció telefònica de la covid

Actualitzada 20/04/2022 a les 13:00

L'executiu ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres un nou edicte del finançament destinat a la renovació del contracte pel servei de gestió telefònica i reserva de cites per a la vacunació i les proves de detecció en el marc de la covid-19. Així, el ministeri de Salut, va contractar l'empresa Andorrana de Serveis d'Atenció al Client, SA (Anseac, SA - ESPIC) per la realització d'aquest servei.En aquest sentit, el darrer i cinquè edicte, que correspon al publicat al BOPA d'aquest dimecres, va del desembre de l'any passat fins al mes de juny d'enguany i serà renovable, amb previ acord del Govern, en funció de l'evolució de la pandèmia. L'executiu ha destinat 145.000 euros en aquesta renovació. En total, des de l'inici de la contractació per la gestió telefònica de la pandèmia, Govern ha destinat un total de 422.000 euros.El primer contracte data del mes d'agost 2020, seguit d'un segon al desembre del mateix any. El 2021 es va signar el tercer fins al mes de maig i el quart al setembre que arribava fins al desembre del mateix any. Aquest darrer conveni cobreix des de finals de l'any passat fins al juny d'aquest any. Pel que fa als imports, al primer contracte es van abonar 20.500 euros, al segon un total de 17.000 euros, pel que fa al tercer es van destinar 93.000 euros i al quart, un import superior a l'actual que va ser de 146.500 euros.