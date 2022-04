Espanya es desfà de les mascaretes als espais interiors

Actualitzada 20/04/2022 a les 06:17

Espanya es desfà de la mascareta als espais interiors de manera generalitzada a partir d’avui, després que ahir a Catalunya deixés de ser obligatòria per als alumnes de primària i secundària.D’aquesta manera, els estudiants de batxillerat i cicles formatius, així com els docents, se sumen avui a la possibilitat de prescindir de la mascara. De fet, la població en general pot abandonar avui l’ús del tapaboques a la majoria d’espais interiors, com ara restaurants, comerços, espectacles o gimnasos. Ara bé, la mascareta no desapareix completament, sinó que continua sent obligatòria a determinats espais sensibles. En aquest sentit, és necessària al transport públic, així com als centres sanitaris, que inclou els centres d’atenció primària, els hospitals i els sociosanitaris. També és obligatòria a les farmàcies, mentre que a les residències els treballadors i visitants encara han de dur mascareta, però els residents no n’hauran de portar. Pel que fa a les empreses, els serveis de salut laboral de cadascuna ha de determinar si cal portar la mascareta o no. La decisió dependrà del percentatge de personal vacunat, la ventilació de l’espai o la distància entre treballadors.Malgrat això, es recomana que tant les persones vulnerables com les que hi hagin de tenir contacte la segueixin portant.