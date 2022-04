Els addictes i les seves famílies viuen la malaltia en solitud i desemparament. Des de fa poc més d’un mes, l’associació Projecte Vida ha posat en marxa els grups d’ajuda mútua per a familiars.

Culpable. Oblidada. Responsable. Autoabandonada. Arrossegant la càrrega de voler salvar un ésser estimat. Desemparada. Així s’ha sentit la Daniela al llarg d’una vida marcada per haver tingut una germana i un fill addictes a substàncies tòxiques. És una de les participants en el grup d’ajuda mútua que l’Eva Tenorio ha fet possible a través de l’associació Projecte Vida i que ja fa més d’un mes que reuneix familiars de persones addictes per compartir les seves experiències i “parlar el mateix idioma”.



Fa vint anys, la Daniela va perdre la seva germana per culpa dels estralls de la seva addicció. Els últims