Alerta per l'alta demanda d'un fàrmac que s'utilitza per fabricar metamfetamina

Actualitzada 16/04/2022 a les 17:35

El ministeri de Salut ha tramitat una nota informativa des de l'àrea de Recursos Sanitaris a totes les farmàcies, després d'haver tingut coneixement, a través d'una oficina de farmàcia, d'una demanda elevada del medicament Stopcold 5mg/120mg de 20 comprimits per part d'un particular. En aquest sentit, Salut alerta que el medicament té en la seva composició els principis actius pseudoefedrina, que es fa servir de manera il·legal per a la síntesi de la metamfetamina, una droga estimulant molt addictiva, i cetirizina.Així mateix, el ministeri avisa que "hi ha constància de casos a Espanya en què aquest medicament s'ha adquirit en quantitats elevades per la fabricació il·lícita de metamfetamina". Per això, recorden a totes les farmacèutiques que aquest medicament Stopcold, s'ha de dispensar amb recepta mèdica i "les quantitats dispensades han de ser compatibles amb un ús individual".