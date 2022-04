Andorra Telecom assegura que atura atacs similars diàriament i que els rebuts la darrera setmana són atacs quirúrgics perpetrats per professionals

Andorra Telecom assegura que l’atac informàtic rebut dimarts pels volts de les nou de la nit era de característiques similars al que es va rebre diumenge i va afectar entre un 20% i un 25% dels usuaris. Hi va haver sis onades d’atacs en una hora. Cada deu minuts la xarxa rebia contingut maliciós i les mesures preses per aturar l’atac van ser les que van donar problemes al sistema durant tres o quatre minuts mentre es recuperava el servei.



Un atac professional

Es tracta d’un atac perpetrat per professionals, segons explica Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom. “Són atacs d’entre 50 i