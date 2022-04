Govern reclama a Air Nostrum que eviti els vols a l'aeroport d'Alguaire

Bartolomé descarta que l’avió fos substituït divendres per fer un altre trajecte

El ministeri d’Economia ha fet arribar una carta a la companyia Air Nostrum en la qual expressa que les arribades i sortides des de l’aeroport lleidatà d’Alguaire s’haurien d’evitar pel perjudici que suposa per als passatgers, així com per la mala imatge que pot agafar aquesta alternativa a l’AVE per viatjar entre Madrid i Andorra.



El secretari d’Estat d’Economia, Eric Bartolomé, va admetre ahir que s’ha insistit a la companyia regional d’Iberia que s’ha de troba una solució per reduir els desviaments del vols “i s’han de redoblar els esforços perquè la destinació o origen sigui Andorra-Pirineus”. Bartolomé es va referir