El PS pregunta per què l'AFA no va reduir els sous el 2020

El conseller general socialdemòcrata Joaquim Miró ha preguntat al Govern per què l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) no va reduir els salaris en el tancament de l’exercici 2020, tal com preveia la Llei 9/2020. Miró ha demanat a l’executiu com actuarà davant aquesta “il·legalitat”. “L’informe del Tribunal de Comptes relatiu als treballs de fiscalització de l’AFA ens mostra una vegada més unes observacions contràries al que preveu la Llei general de les finances públiques”, destaca el PS en nota de premsa.



Concretament, en la bateria de preguntes entrades ahir a Sindicatura, el conseller general sol·licita el desglossament de les despeses de personal,