Terceravia vol que es puguin unir perquè no es perdi el de la banda de la dona

La llei de la persona i la família permetrà que el primer cognom sigui una combinació del cognom del pare i del de la mare. El segon seguiria sent el de la dona. L’objectiu és que no es perdi el cognom de la mare, especialment en aquells casos en què són noms amb història. La proposta surt de terceravia, que ha presentat una esmena a la llei de família per permetre aquesta possibilitat per a les famílies que ho desitgin.



La majoria ho veu amb bons ulls, fet que significa que el canvi tirarà endavant. Volen, però, incloure un petit canvi