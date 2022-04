L'Associació de Celíacs posa en marxa el 'Segell Sense Gluten'

L’identificador reconeixerà els restaurants que tinguin una oferta de plats sense traces

L'Associació de Celíacs (ACEA) ha creat un segell per indicar que els establiments que el tenen garanteixen que la seva oferta sense gluten no té cap mena de traça. S'atorgarà l'acreditació Sense Gluten a aquells establiments que segueixen i disposen d'un protocol establert a l'hora d'elaborar un plat sense gluten tant a cuina com a la zona del servei, amb una formació específica per al tractament d'aliments sense gluten, i conscienciats amb la importància de seguir estrictament el protocol. “Necessitem tenir la garantia que ni tan sols hi ha traces en els productes que consumim”, comentava Núria Pablos, responsable de