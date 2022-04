Peixateria a la Batllia

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:18

Advocats i altres professionals que solen passar els matins a les dependències de la Justícia s’ho han pres amb humor sense amagar l’empipada que tenen des que fa uns dies algun responsable –apunten a Enric Casadevall, president del Consell Superior de la Justícia– va decidir que per fer qualsevol tràmit o reunió cal agafar un tiquet i passar per recepció per indicar el motiu de la gestió.Lletrats, procuradors i altres professionals ja l’han batejat com la peixateria de la Batllia. Fins i tot quan un lletrat té programada una cita amb un batlle està obligat a fer ús de la màquina expenedora del tiquet i disposar del número per ser atès, encara que a la pràctica no se’n fa ús. Els advocats entenen que ha de funcionar algun tipus de control, com passava, per exemple, a l’edifici de les Columnes, en què els visitants havien de passar primer per una recepció on se’ls indicava a quina sala o dependència havien de dirigir-se. Ara no hi ha distincions, amb toga o sense, i tothom ha de portar el seu número a la mà.El nou sistema no agrada als advocats. I molt menys als procuradors, que es passen el dia cap amunt i cap avall pels passadissos de les enormes instal·lacions i que han d’agafar número cada cop. “És surrealista”, comenta un lletrat. La maquineta ja ha estat batejada com la peixateria o la carnisseria dels grans supermercats, on s’ha d’agafar torn per fer la compra.Encara que no s’ha donat cap explicació oficial a aquest nou tipus de control per accedir a la seu judicial, fonts properes als juristes donen per segur que es tracta d’una iniciativa del mateix Casadevall per poder confeccionar una mena d’estadística de les visites diàries i dels tràmits que es fan per part dels usuaris i dels professionals.El president del CSJ vol tenir unes dades més o menys fiables dels tràmits que es fan diàriament i del nombre de persones que passen per la Batllia. Aquesta és la percepció que tenen els professionals del dret, que consideren que el CSJ vol presentar aquest informe al ministre de Justícia.Alhora, es queixen que dilluns passat només treballaven dues de les quatre recepcionistes que hi ha habitualment. Les altres dues estaven ocupades en una recepció, per la qual cosa es va formar una cua important de gent.Els advocats es queixen d’aquest tracte i tenen la intenció d’adreçar-se a la degana del col·legi per preguntar-li si té la intenció de fer alguns demanda al respecte.