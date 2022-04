L'EFTA posa en valor la diversificació econòmica del país

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:17

La segona jornada de la visita de l’EFTA i el Consell de la UE es va tancar amb una taula rodona sobre els reptes i les prioritats comunes d’Andorra i la UE. Una representant del Grup EFTA va assegurar que Andorra està fent bons passos per diversificar l’economia i considera que l’acord d’associació permetrà augmentar aquestes possibilitats.L’ambaixadora a Brussel·les, Esther Rabasa, va comentar que “les converses han estat molt fructíferes i hem pogut mostrar adequadament el país”. Són optimistes respecte a l’informe que es publicarà el mes de juny com a conclusions de la trobada i que ha de marcar el to de les negociacions a partir de l’estiu. Rabasa també va explicar que es va parlar de temes delicats com immigració i monopolis, tot i que els grups que formen part de la visita no són part de l’equip negociador, sinó que han d’informar els negociadors sobre el que han après del país. Rabasa també va destacar que 24 dels 27 estats membres de la Unió Europea van participar en la trobada, un fet que considera com a molt positiu. Les conclusions que es publicaran el mes de juny seran sobre el mercat interior homogeni.A part d’Andorra, en aquests informes també s’hi inclouran conclusions similars sobre Mònaco i San Marino, dos països que Rabasa ha qualificat de socis negociadors en la fase actual per firmar l’acord d’associació. Amb les bones sensacions de la visita dels representants de l’EFTA i del Consell de la Unió Europea esperen poder encarar les reunions de negociació que se celebraran al maig en què es tractaran temes com el monopoli i la immigració.