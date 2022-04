Actualitzada 08/04/2022 a les 12:06

EL CAP DE GOVERN DESCARTA UN AVANÇAMENT ELECTORAL

El cap de Govern, Xavier Espot, es va referir, després de la sessió al Consell General, a la demanda que el Partit Socialdemòcrata va fer dimarts en relació amb un possible avançament electoral. “El PS té tot el dret de demanar i dir el que vulgui, però la decisió és meva”, va assenyalar Espot en declaracions al Diari. A més, el cap de l’executiu va recordar que “la voluntat és allargar la legislatura fins al final perquè queda molta feina per fer, com s’ha demostrat en aquesta sessió del Consell General”. Espot també va recriminar les crítiques del PS i va deixar clar que “aquest Govern no s’atura”.

Es manté l’idil·li al Consell General entre la majoria i l’oposició. Ahir es va aprovar, per unanimitat, la reforma de la Llei d’Educació, que prohibeix l’ostentació de símbols religiosos als centres educatius, tant per part dels mestres com per part de l’alumnat. “L’educació és una de les eines més potents per assegurar la igualtat; correspon a l’Estat el rol de l’organitzador neutre de l’ordre públic i de la democràcia”, va assegurar la ministra d’Educació, Esther Vilarrubla, per justificar la modificació del text. La titular d’Educació va començar fent un agraïment a tots els grups parlamentaris per les seves propostes i pel consens que s’havia creat al voltant d’aquesta iniciativa legislativa. Fins i tot Carles Enseñat, president del grup parlamentari demòcrata, va realçar, en nom de la majoria, la proposta del PS que va ser inclosa al text i que permetrà oferir als estudiants una assignatura d’ètica com a alternativa a la religió. “Els pilars de la nostra societat han de ser construïts de la manera més àmplia possible”, va asseverar Enseñat. En aquest sentit, la vicepresidenta del grup socialdemòcrata, Judith Salazar, va reconèixer que “volíem que l’escola pública esdevingués un espai de neutralitat religiosa”, però va celebrar “l’exercici que hem fet entre tots plegats per buscar una solució de consens”. A més, Salazar es va enorgullir que “al nostre país l’educació no és una arma política”. Per la seva banda, des de terceravia Josep Pintat va celebrar que s’aconseguís “l’objectiu d’aquest text que és vetllar que la formació de les noves generacions s’emmarqui en un context plural en el qual la diversitat sigui un fonament enriquidor”.La llei elevarà a falta greu o molt greu l’ostentació de símbols religiosos en hores lectives o activitats complementàries dels centres, però “només s’incoarà un expedient si després d’haver rebut l’avís per part del centre la persona manté la seva actitud”, va explicar Vilarrubla. “La societat andorrana sempre ha volgut garantir la millor educació possible”, va sentenciar la ministra.D’altra banda, la sessió ordinària d’ahir també va ratificar, per unanimitat de totes les formacions del Consell General, el Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia, la cessió d’un terreny al comú de Sant Julià de Lòria per facilitar l’accés a la nova deixalleria, així com el nou procediment per a contenciosos administratius.